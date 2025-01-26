Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin ailelerini arayıp hakaret eden şüphelilere gözaltı kararı!

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin ailelerinin telefonla aranarak alay içerikli ifadeler kullanıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada, kimliği tespit edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin ailelerini arayıp hakaret eden şüphelilere gözaltı kararı!
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AA
Yayınlanma: 26.01.2025 - 07:23

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında yaşamını yitirenlerin ailelerinin telefon numaralarını elde edip, arayarak alay içerikli ifadeler kullandıkları öne sürülen şüphelilerle ilgili harekete geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Başsavcılık, sosyal medyada gündeme gelen iddialarla ilgili, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "kişinin hatırasına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin tespit edilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verildi.

GÖZALTI KARARI

Şüphelilerin kimliğinin tespit edildiği aktarılan soruşturmada, zanlılar hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet güçlerinin şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.


Etiketler: #Kartalkaya #tutuklama

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