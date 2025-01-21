Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler kimler?

Yayınlanma: 21.01.2025 - 19:01

Güncelleme: 21.01.2025 - 19:01

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde çıkan yangın nedeniyle 66 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 katlı otelde kayıtlı 238 misafir bulunduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yaralanan 51 kişiden birinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü, 17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Yangında ölen 66 kişinin kimlikleri henüz açıklanmadı.

Ancak şu ana kadar hayatını kaybettiği doğrulanan bazı isimler kamuoyuyla paylaşıldı.

Bu isimler arasında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yüzme şubesi sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak var. Fenerbahçe, Vedia Nil ve Ferda Apak'ın ölüm haberini sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Kulüp yönetimi ayrıca Bolu Fenerbahçeliler Derneği Başkan Yardımcısı Rıfat Doğan'ın eşi Ceren Yaman Doğan ve kızı Lalin Doğan'ın da hayatını kaybettiğini açıkladı.

Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın da yaşamını yitirenler arasında.

BBC Türkçe'nin Sözcü gazetesinden edindiği bilgiye göre, gazetenin yazarlarından Nedim Türkmen, eşi Ayşe Neva Türkmen ve iki çocukları yangında hayatını kaybetti.

Haber, isimler teyit edilerek güncelleniyor...