Armağan Çağlayan'dan 'Kartalkaya' tepkisi: 'Yine sorumlular ceza almayacak'

Yayınlanma: 21.01.2025 - 17:37

Güncelleme: 21.01.2025 - 17:38

Bolu Kartalkaya'da Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde yangın meydana geldi.

Çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildiği yangında 66 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı.

Armağan Çağlayan, "Bir adım ileri gitmedik" diyerek, son yıllarda yaşanan acı olaylara dikkat çekti.

'HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEDİ'

X (Twitter) hesabından paylaşım yapan ünlü sunucu, "Aklım ermeye başladığından beri bu ülkede iyi kötü gündemi takip ederim. 59 yaşındayım. Neredeyse 60 artık. Ne garip ki ve ne acı ki hiçbir şey değişmedi. Yangında ölenler, enkaz altında hayatını kaybedenler, trafik kazalarında hayatını kaybedenler, tren kazalarında ölenler... Bir adım ileri gitmedik maalesef" mesajını yazdı.

Soruşturma safhasına vurgu yapan Armağan Çağlayan, "İnsan hayatı en değerli şey olmalı. Şimdi yine 'sorumlulara' davalar açılacak. Yine sorumlular ceza almayacak. Ve bu döngü böyle sürüp gidecek. Gitmesin! Gitmesin!" ifadelerini kullandı.