Paylaşımını sildiği iddia edilmişti... Giray Altınok'dan facia yangına ilişkin açıklama!

Yayınlanma: 23.01.2025 - 11:55

Güncelleme: 23.01.2025 - 11:55

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan bu trajedi, tüm ülkeyi derinden sarstı. Yangının ardından sosyal medyada büyük bir tepki dalgası oluştu. Ünlüler, faciaya ve gerekli önlemlerin alınmamasına dikkat çekti.

"KELİMELER YETMİYOR"



Ünlü oyuncu Giray Altınok da yangınla ilgili bir paylaşım yaparak öfkesini dile getirdi. Altınok, "Yazıp yazıp siliyor insan. Yetmiyor kelimeler, küfürler, beddualar. Kahrolun ya..." ifadelerini kullandı. Ancak kısa bir süre sonra bu paylaşımı sildiği iddia edildi.

"PAYLAŞIMI SİLMEDİM, HESABIMI DONDURDUM"



Altınok, iddialara sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Sildiği öne sürülen paylaşımını yeniden paylaşarak yalnızca hesabını bir süreliğine dondurduğunu belirtti. Ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Bu tiviti silmişim... Yahu niye sileyim? Sadece bir süre burayı durdurmak istedim, hepsi bu. Dayanamıyorum artık. Bir tepki de almadım zaten, niye alayım? Yazımı yetersiz bulanlar olmuş, anlarım. Herkesin acıyla baş etme yöntemi, gücü, dili başka. Suçlu bulmak kolay, suçluyu bulmak zor."





Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili soruşturma sürerken, facianın ardından yapılan açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları olayın yankılarını büyütüyor.