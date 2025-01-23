Bolu'daki yangın faciasına dair yeni görüntüler ortaya çıktı: Bebeğini kucağına alıp atmaya çalıştı!

Bolu'da Grand Kartal Otel'deki yangın faciasına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, yangının ilk anlarında camlara çıkıp kurtarılmayı bekleyenlerin yaşadığı panik anları yer aldı.

Bolu'daki yangın faciasına dair yeni görüntüler ortaya çıktı: Bebeğini kucağına alıp atmaya çalıştı!
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DHA
Yayınlanma: 23.01.2025 - 11:37

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'deki yangına dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, yangının ilk anlarında camlara çıkıp kurtarılmayı bekleyenlerin yaşadığı panik anları yer aldı.

Bazı insanlar yüksekten atlayarak, bazıları ise çarşafları bağlayarak kurtulmaya çalıştı. Çaresiz kalan bir kişinin ise, dumanla kaplı odadan kurtarmak için bebeğini kucağına alıp atmaya çalıştığı görülüyor.


Etiketler: #bolu #görüntü #Grand Kartal Otel #Yangın

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