Bolu'daki yangın faciasına dair yeni görüntüler ortaya çıktı: Bebeğini kucağına alıp atmaya çalıştı!
Bolu'da Grand Kartal Otel'deki yangın faciasına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, yangının ilk anlarında camlara çıkıp kurtarılmayı bekleyenlerin yaşadığı panik anları yer aldı.
Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'deki yangına dair yeni görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülerde, yangının ilk anlarında camlara çıkıp kurtarılmayı bekleyenlerin yaşadığı panik anları yer aldı.
Bazı insanlar yüksekten atlayarak, bazıları ise çarşafları bağlayarak kurtulmaya çalıştı. Çaresiz kalan bir kişinin ise, dumanla kaplı odadan kurtarmak için bebeğini kucağına alıp atmaya çalıştığı görülüyor.
Etiketler: #bolu #görüntü #Grand Kartal Otel #Yangın
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Sorumluluk kimde' sorusuna yanıt bulundu
- 'Yangın bahsedilen yerden çıkmadı'
- Beypiliç’ten açıklama geldi!
- Otel yangını faciasında can kaybı arttı!
- Bolu Belediyesi'ne 'yangın' operasyonu!
- ‘İnsanlar çocuklarını hayatta kalabilsin diye...'
- Denetimden geçemeyince başvuruyu geri çekmişler
- İmzasını unuttu, istifaya çağırdı!
- 'O masadan Sayın Bakan istifa ederek kalkacak'
- DEM Partili Gergerlioğlu'ndan 'Özdağ' tepkisi