Kartalkaya'daki yangın faciasında yaralananların tümü taburcu edildi!
Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel’deki yangınla ilgili hastaneye kaldırılan 50 yaralının tamamı taburcu edildi.
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi yaşanan yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 50 kişi ise hastanelerde tedavi altına alındı.
Tedavileri tamamlanan yaralılar hastanelerden taburcu oldu. Son olarak karbonmonoksit zehirlenmesi sebebiyle hastanede tedavisi devam eden Yasemin E. (51) ve Çağlar K.'nin (42) tedavileri tamamlandı.
Durumları iyi olan Yasemin E. ve Çağlar K., bugün hastaneden taburcu edildi. Böylece 50 yaralının tamamı taburcu edilmiş oldu.
Etiketler: #Grand Kartal Otel #Hastane #taburcu #Yangın
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