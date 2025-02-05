Kartalkaya'daki yangın faciasında yaralananların tümü taburcu edildi!

Yayınlanma: 05.02.2025 - 14:35

Güncelleme: 05.02.2025 - 14:45

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi yaşanan yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 50 kişi ise hastanelerde tedavi altına alındı.

Tedavileri tamamlanan yaralılar hastanelerden taburcu oldu. Son olarak karbonmonoksit zehirlenmesi sebebiyle hastanede tedavisi devam eden Yasemin E. (51) ve Çağlar K.'nin (42) tedavileri tamamlandı.

Durumları iyi olan Yasemin E. ve Çağlar K., bugün hastaneden taburcu edildi. Böylece 50 yaralının tamamı taburcu edilmiş oldu.