78 kişiye mezar olmuştu... Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün eşine 'yurt dışı çıkış yasağı'

Bolu’da, 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada tutuklanan otel sahibi Halit Ergül’ün eşi ve aynı zamanda Grand Kartal A.Ş.’nin ortağı Emine Murtezaoğlu Ergül hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

78 kişiye mezar olmuştu... Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün eşine 'yurt dışı çıkış yasağı'
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DHA
Yayınlanma: 05.02.2025 - 12:30

Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti.

Yangın soruşturması kapsamında gözaltına alınan 30 kişiden, aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un da bulunduğu 19 şüpheli tutuklandı. 8 şüpheli adli kontrolle serbest kalırken 1 şüpheli ise savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

YENİ GÖZALTILAR

Soruşturma kapsamında dün Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.

HALİT ERGÜL'ÜN EŞİ İÇİN KARAR

Ayrıca tutuklu bulunan Halit Ergül'ün eşi ve aynı zamanda Grand Kartal A.Ş.’nin hissedarı olan Emine Murtezaoğlu Ergül için savcılık tarafından adli kontrol tedbiri olarak yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi. 


Etiketler: #Grand Kartal Otel #Kartalkaya

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