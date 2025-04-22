Kartalkaya’daki yangın faciasının çıkış anı ortaya çıktı
Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta meydana gelen ve 36’sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta yaşanan yangın faciasından 36’sı çocuk 78 yurttaş hayatını kaybetmişti.
Now TV’den Alican Uludağ'ın haberine göre, yangının mutfaktaki elektrikli ızgaradan çıkış anına ait görüntülerine ulaşıldı.
Otelin dördüncü katında bulunan restoranın güvenlik kamerası kayıtlarına göre; otelde konaklayan 238 kişi uykudayken, restoranda kahvaltı hazırlıkları yapılıyordu. Görüntülerde, yangından yaklaşık 7 dakika önce bir görevlinin restorana girerek malzeme taşıma arabasını aldığı görüldü.
Birkaç dakika sonra ise elektrikli ızgaradan önce dumanlar, ardından alevler yükseldi.
Izgaradan dışarı akan yağlar da hemen yanında bulunan çöp kovasının da tutuşmasına neden oldu.
Etiketler: #Kartalkaya #Kartalkaya Kayak Merkezi #Yangın
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