'Kartalkaya'nın isim babasıymış... Alevlere teslim olan Grand Kartal Otel'in sahibi ortaya çıktı: Mazhar Murtezaoğlu

Yayınlanma: 21.01.2025 - 14:28

Güncelleme: 21.01.2025 - 14:53

Türkiye bu sabah Bolu’dan gelen acı haberle uyandı. Kartalkaya kayak merkezinde gece saatlerinde başlayan yangın sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Otelin doluluk oranının yüksek olduğu, 12 katlı otelde 234 kişinin konakladığı belirtiliyor.

RESTORANDA BAŞLADI

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, yangının 4’üncü kattaki restoran bölümünde başladığını ve üst katlara sıçradığı söyledi.

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"21 Ocak 2025 tarihinde saat 03.27'de ilimiz 112 Acil Çağrı Merkezine Kartalkaya Kayak Merkezinde bulunan bir otelde yangın çıktığı bildirilmiştir. Yangına çevre illerden ve ilimizdeki çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 30 itfaiye aracı, 28 ambulans başta olmak üzere toplam 85 araç ve 231 personelle müdahale edilmekte olup, ilave araç ve personel sevki devam etmektedir."

ÇÖKME UYARISI YAPILDI

Yangın nedeniyle büyük bir kısmı ahşap otel için çökme uyarısı yapıldı. Bölgedeki ekipler, önlemlerini artırırken çevrede bekleyenlerin otele yaklaşmasına izin verilmiyor.

OTELİN SAHİBİ ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan olayın yankıları devam ederken en çok merak edilen konulardan biri Kartalkaya’daki Grand Kartal otelin sahibinin kim olduğu oldu.

Öğrenilenlere göre; Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’in sahibi Mazhar Murtezaoğlu. Önemli bir ayrıntı ise yanan Grand Kartal Otel, Kartalkaya’yı Kartalkaya yapan ve isim babası olan işletme.

KARTALKAYA'NIN İSİM BABASIYMIŞ

Türkiye'yi üzüntüye boğan yangının yaşandığı Grand Kartal Otel’i Mazhar Murtezaoğlu kurdu. 2019'da 93 yaşındayken hayatını kaybeden Mazhar Murtezaoğlu, Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan isim olarak biliniyor.

ÖLÜMÜNDEN SONRA DAMADI DEVRALDI

Grand Kartal Otel’i inşa eden kişi iş insanı Mazhar Murtezaoğlu olarak bilinitor. Ölümünden sonra ise oteli kızı Emine Ergül ve damadı Halit Ergül'ün devraldı.

Otelin sahibi Halit Ergül'ün Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı olarak da görev yaptığı biliniyor.

Aslen Rizeli olan Mazhar Murtezaoğlu 1960 yılında Bolu’ya yerleşerek Bolu Dağı Kantini’ni kurmuş burada hazırladığı yemeklerle adını duyurmuştu. 1974 yılında Kartalkaya Kayak Merkezi’nin temellerini atan Murtezaoğlu İsviçre’den ilham alarak Kartalkaya’nın zirvesinde kayak merkezi kurma hayalini gerçekleşti. Önce Kartal Otel’i, ardından Grand Kartal Otel’i inşa etmişti.

Orman mühendisi olarak 60'larda Bolu'da görev yapmaya başlayan Murtezaoğlu, önce Bolu Dağı kenarındaki bir dinlenme tesisinde lokanta açtı. Ardından şubeleri artırırken Bolu Dağı'nda kötü hava şartlarında konaklanabilecek bir otel kurdu.

Koru Otel isimle otelle konaklama sektörüne adım atan Mazhar Murtezaoğlu, Köroğlu Dağları'nın tepesinde 1978'de Kartal Otel'in kapılarını açtı.

Otelin açılma hikayesi Kartal Otel'in resmi internet sitesinde şu sözlerle anlatılıyor:

"Hayatını dağlarda, kimsenin gitmeye cesaret edemediği yerlerde geçiren, 'deli' lakabını edinen Mazhar Murtezaoğlu kafasına koydu: Bolu’da bir kayak tesisi açacaktı."

Avusturya'daki otellerden etkilenen Murtezaoğlu, burayı bir kayak merkezi haline getirmeyi amaçladı. 1998'de ise bugün yanan Grand Kartal Otel'i inşa etti. Mazhar Murtezaoğlu’nun vefatından sonra oteli, kızı Emine Ergül ve damadı Halit Ergül'ün devraldığı belirtildi. Halit Ergül aynı zamanda Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı olarak görev yapıyor.

161 oda ve 350 yatak kapasitesi bulunan otelin, 2015'te yenilendiği belirtiliyor. Tesisin 7 adet lifti, 1 adet yürüyen bandı ve 20 km uzunluğunda pistleri bulunuyor. Otelin 3 gecelik konaklama fiyatları 99 ila 148 bin 500 TL arasında değişiyor.

Kartal ve Grand Kartal'ın öyküsü Kartal Otel'in resmi internet sitesinde şöyle anlatılıyor:

"Sene 1974… Bolu Dağı’ndaki Koru Motel’i kurmuş olan Mazhar Murtezaoğlu gözünü Köroğlu Dağları’nın zirvesine dikmişti. Hayatını dağlarda, kimsenin gitmeye cesaret edemediği yerlerde geçiren, 'deli' lakabını edinen Mazhar Murtezaoğlu kafasına koydu: Bolu’da bir kayak tesisi açacaktı. Uludağ’a gitti ve gördükleri onu tatmin etmedi. Daha iyisini Bolu’da yapmak için kollarını sıvadı. Dünyalar güzeli eşi Güner ve çocukları Harun ve Emine’yi alıp Avusturya’da o dağ senin bu dağ benim dolaştı. Kendisi en küçük teknik detaylarına kadar incelemeler yaparken çocuklarına da kayak dersleri aldırdı. Çünkü tesisi yaptıktan sonra pistlerde kayan kayakçılar olmasını istiyordu.

Kartalkaya’nın yolu, suyu, elektriği yoktu… Mazhar Murtezaoğlu kimseden yardım almadan Kartalkaya’nın zirvesine Kartal Otel’in ilk binasını kurdu. 1978’de otel ilk defa misafirlerine kapılarını açtı. Masa örtülerini eşi Güner dikmişti. Çocukları resepsiyonda duruyordu. Çalışanlarını kendisi eğitiyordu. Ve Kartal Otel, misafirlerin yer bulabilmek için bir sene öncesinden yer ayırdığı efsane yıllarına erişti. Mazhar Murtezaoğlu pist makinasıyla pistleri kendisi eziyor, 'Benim müşterim yolda kalamaz!' diyerek dağ yolunu kendisi açıyordu. Yeri geldiğinde Türkiye’nin en saygın isimlerinden oluşan misafirlerini jeneratörü kapatacağını söyleyip odalarına yolluyordu."

"İYİ KAYAK, İYİ YEMEK, İYİ HİZMET..."

"Snowboard ortaya ilk çıktığında kayakçılara rahatsızlık veriyor diye snowboard’u yasaklayan bu sert adamı snowboard camiası bugün hürmetle anmaktadır. Sadece en iyi yemeklerin çıktığı, en iyi servisin verildiği, en iyi pistlerin olduğu bu otel yıllarca Mazhar Murtezaoğlu’nun kendisi tarafından işletildi. İlerleyen senelerde talepteki artışla beraber önce Kartal Otel’in ikinci binasını ve ardından da Grand Kartal Otel’i inşa etti.

İyi kayak, iyi yemek, iyi hizmet! Biz kayakçının halinden anlarız. 40 senedir severek hizmet verdiğimiz müdavimlerimiz bizim ailemizin bir parçası olmuştur. Biz kendimizi 'müdavimlerin oteli' olarak tanımlarız. Bize Mazhar Murtezaoğlu’ndan miras bırakılan bu güzel tesisi, onun izinden asla çıkmadan, onun bize öğrettiği şekilde işletmek asıl hedefimizdir. Kartal Otel ailesi olarak Türk Kayak Camiası’na kurucumuzun gösterdiği yolda hizmet etmeye devam edeceğiz."