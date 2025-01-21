Bolu Kartalkaya'da facia... Yangın çıkan Grand Kartal Otel'in gecelik oda fiyatı ortaya çıkı

Yayınlanma: 21.01.2025 - 13:02

Güncelleme: 21.01.2025 - 13:14

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

Otelin doluluk oranının yüksek olduğu, 12 katlı otelde 234 kişinin konakladığı belirtiliyor.

RESTORANDA BAŞLADI

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, yangının 4’üncü kattaki restoran bölümünde başladığını ve üst katlara sıçradığı söyledi.

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"21 Ocak 2025 tarihinde saat 03.27'de ilimiz 112 Acil Çağrı Merkezine Kartalkaya Kayak Merkezinde bulunan bir otelde yangın çıktığı bildirilmiştir. Yangına çevre illerden ve ilimizdeki çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 30 itfaiye aracı, 28 ambulans başta olmak üzere toplam 85 araç ve 231 personelle müdahale edilmekte olup, ilave araç ve personel sevki devam etmektedir."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Maalesef vefat edenlerin sayısı 10’a yaralı sayısı 32’ye yükselmiştir" dedi.

ÇÖKME UYARISI YAPILDI

Yangın nedeniyle büyük bir kısmı ahşap otel için çökme uyarısı yapıldı. Bölgedeki ekipler, önlemlerini artırırken çevrede bekleyenlerin otele yaklaşmasına izin verilmiyor.

GECELİK FİYAT ŞOKE ETTİ

Yangınla ilgili ayrıntılar gelmeye devam ederken otelin gecelik fiyatının 37 bin TL olduğu da ortaya çıktı.

Yangın mağdurlarının ifadelerine göre otelde yangın merdivenin bulunmadığı ve yangın alarmının çalmadığı da iddialar arasında.