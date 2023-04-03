Kartepe'de acı olay: Başörtüsü baskı makinesine dolandı, hayatını kaybetti
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir reklam firmasının baskı atölyesinde çalışan Edanur Celep (24) başörtüsünün baskı makinesine dolanması sonucu hayatını kaybetti.
İstasyon Mahallesi Ankara Caddesi’ndeki bir reklam firmasının baskı atölyesinde saat 12.00 sıralarında; Edanur Celep baskı yaparken, başörtüsü baskı makinesine dolandı.
Makineye sıkışan kadını gören diğer çalışanlar, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
KURTARILAMADI
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Celep’i özel bir hastaneye götürdü. Edanur Celap, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, olayın ardından reklam atölyesinde ve çevresinde incelemelerde bulundu.
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