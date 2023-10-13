Kartepe'de dehşet... Tartıştığı muhtar babasını bacaklarından yaraladı!
Kartepe'de Erol Güler adlı kişi, tartıştığı mahalle muhtarı babası Remzi Güler'i tabanca ile vurarak yaraladı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Pazarçayırı Mahallesi’nde sabah saatlerinde mahalle muhtarı Remzi Güler ile oğlu Erol Güler, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Erol Güler, tabanca ile babasını 2 bacağından vurduktan sonra kaçtı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
ŞÜPHELİ ARANIYOR!
Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Remzi Güler'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma bölgede inceleme yaparken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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