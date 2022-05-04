Kasadaki kara tablo ortaya çıktı: Emeklilere müjde açıklaması neden gelmedi?
SGK'nin açık verdiğini ve Hazine'de de aktarılması gereken kaynağın bulunmadığını aktaran Karar yazarı İbrahim Kahveci, " Veriler fakirliğe mahkum olduğumuzu gösteriyor" dedi.
Karar yazarı İbrahim Kahveci bugünkü "La kasada para yok..." başlıklı yazısında Hazine'deki ve Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki (SGK) son durumu açıkladı.
Kahveci emekli maaşlarına değindiği yazısında, 2022'de net ücretlerin yüzde 42,2 artışla 6 bin 167 liraya yükseldiğini hatırlatarak, bu durumun SGK prim ödeme gelirlerini azalttığını, SGK'nın kasasına gelen prim ödemelerinin emekli maaşlarını ödemeye yetmediğini belirtti.
"Bu yıl ücretler fazla artmayınca prim geliri emekli maaş ödemelerini bile karşılamadı. Böylece yılın ilk iki ayında Hazine’den SGK’ya aktarılan kaynak tutarı 65,6 milyar liraya çoktan ulaştı bile" diyen Kahveci, bu iş böyle giderse SGK’ya bu yıl bütçeden 395 milyar lira aktarmak durumunda kalınacağını aktardı.
Kahveci'nin yazısının ilgili bölümü şöyle;
1 Mayıs İşçi Bayramı’nda emekliye müjde açıklamasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak denildi ama bir müjde gelmedi. Sebebi sanırım yukarıda verdiğim rakamlarda gizli. Çünkü kasada para yok...
SGK verileri ne emekliye fazladan verecek paranın ne de ikramiye artışının olamayacağını gösteriyor. Diyeceksiniz ki, Hazine’den ödeme yapılsın. Zaten mevcut durumda bile Hazine’den 400 milyar liraya yakın aktarılması gereken bir kaynak söz konusu... İyi ama o para da kasada yok.
O zaman ne olacak? Veriler fakirliğe mahkum olduğumuzu gösteriyor."
İbrahim Kahveci'nin yazısında paylaştığı tablo ise şöyle;
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