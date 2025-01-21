Yayınlanma: 21.01.2025 - 23:10

Güncelleme: 21.01.2025 - 23:30

Ümit Özdağ çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanmasının ardından kamuoyuna verdiği mesajda 'Tek endişem rahmetli Kaşif Kozinoğlu gibi bir suikasta uğramak' dedi. Peki, Kaşif Kozinoğlu kimdir? Kaşif Kozinoğlu neden öldü? Ümit Özdağ neden Kaşif Kozinoğlu'nu hatırlattı?

KAŞİF KOZİNOĞLU KİMDİR?

Kaşif Kozinoğlu 1 Ağustos 1955 Trabzon'da doğdu. Türk asker ve eski Millî İstihbarat Teşkilatı Dış Operasyonlar Dairesi Başkanı. Sanık olduğu Ergenekon davalarında ifade vermesine kısa bir süre kala cezaevinde kalp krizi geçirerek öldü. Ölümü şüpheli bulundu ve savcılar tarafından ölümü hakkında soruşturma başlatıldı.

KAŞİF KOZİNOĞLU'NUN HAYATI VE KARİYERİ

1976 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun olan Kozinoğlu, 1980 yılında Özel Harp Dairesi'nde göreve başladı. 1995 yılına kadar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın Tim Komutanlığı'nda İstihbarat Subaylığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Eğitim Öğretim Grup Komutanlığı'nda görev yaptı. 1995 yılında Eğitim Öğretim Grup Komutanlığı'ndan kendi isteğiyle emekli olup, Millî İstihbarat Teşkilatı'na girdi. Ordu'da özel harp dairesinde binbaşı rütbesiyle görev yaparken, Orta Asya'dan sorumluydu.

KAŞİF KOZİNOĞLU NASIL ÖLDÜ?

Kaşif Kozinoğlu, "Baş Müşavir" sıfatıyla Asya Bölgesi'ne atandı. Bu tarihten itibaren de 5 defa yurt dışı görevine gönderildi. En son 9 Mart'ta görevinden dönen Kozinoğlu'nun, Mayıs 2004'te Alaattin Çakıcı'nın yurt dışına kaçışı olayında Çakıcı'nın, yakın adamları ile telefon görüşmesi yaptığının ortaya çıkarılmasından ötürü ifadesine başvuruldu ve davası devam ederken 13 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'nde öldü. Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.