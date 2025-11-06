İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 9 gün sürecek ara tatil yapacak. Peki, Kasım ara tatili ne zaman? Kasım ara tatili kaç gün?

OKULLAR ARA TATİLİ İÇİN NE ZAMAN KAPANIYOR?

Kasım ayının gelmesiyle birlikte ara tatil için geri sayım başladı. MEB’in yayımladığı çalışma takvimine göre 7 Kasım Cuma günü okullarda son ders zili çalacak ve ara tatil başlayacak.

Ara tatil cumartesi ve pazar günleri de dahil edildiğinde toplam 9 gün sürecek. Okullar, ara tatil dönüşü tekrar 17 Kasım Pazartesi günü eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek.

MEB 2025-2026 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

İlk ara tatil: 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl (sömestr) tatili 19-30 Ocak 2026

İkinci dönemin başlangıcı 2 Şubat 2026

İkinci ara tatil 16-20 Mart 2026

Okulların kapanışı 19 Haziran 2026