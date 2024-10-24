Kasım ayında beklenen kar yağışı tahminleri boşa çıktı

Yayınlanma: 24.10.2024 - 11:15

Güncelleme: 24.10.2024 - 11:19

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kasım ayına dair güncel hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji uzmanı Okan Bozkurt’un açıklamalarına göre, Kasım ayı için yapılan kar yağışı beklentilerinin aksine sıcak hava dalgası, halk arasında “pastırma yazı” olarak bilinen dönemle yaşanacak. Bozkurt, bu sıcaklık artışının Kasım ayının ortalarında başlayacağını duyurdu.

PASTIRMA YAZI BAŞLIYOR

Kasım ayı boyunca hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normallerinde, hatta yer yer bu normallerin üstünde seyredeceğini belirten Okan Bozkurt, pastırma yazının 11-12 Kasım’da başlayacağını ve 20-25 Kasım tarihleri arasında etkili olacağını açıkladı. Bozkurt, bu dönemde hava sıcaklıklarında büyük bir düşüş beklenmediğini vurguladı.

SICAKLIK VE YAĞIŞ DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son raporuna göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar görülecek. Ancak ülke genelinde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege’de rüzgar hızının 40-60 km/saat arasında olması bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayanlar, kuvvetli rüzgarın yaratabileceği olumsuzluklara karşı uyarıldı.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı bulutlu, İstanbul çevresinde yağmur bekleniyor.

Ege: Az bulutlu ve açık.

Akdeniz: Az bulutlu ve açık.

İç Anadolu: Az bulutlu ve açık.

Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu.

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık.

PASTIRMA YAZI NEDİR?

Pastırma yazı, sonbaharda kısa süreli yaşanan, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstüne çıktığı dönemi tanımlayan bir terimdir. Genellikle Eylül ve Ekim aylarında görülür, ancak bu yıl Kasım ortasında etkisini göstereceği tahmin ediliyor. Bu sıcak hava dalgası, birkaç gün boyunca yazdan kalma sıcak günleri hatırlatır ve gündelik yaşamda etkilerini hissettirir.