Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun ardından birçok belediye başkanı da AKP saflarına katıldı. Bu isimlerden biri de Kastamonu Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık oldu. Peki, Kastamonu Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık kimdir? Kastamonu Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık AKP'ye geçti mi?

MUAMMER YANIK KİMDİR?

Muammer Yanık, 1965 yılında Kastamonu'ya bağlı Bozkurt ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Zonguldak'ta tamamlayan Yanık, Anadolu Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Bölümü'nden mezun oldu. İş hayatına 1987 yılında bir fabrikada, memuriyet hayatına 1988 yılında Bozkurt Belediyesi Muhasebe Bölümünde başlayan Yanık, 1993 yılında Bozkurt İlçe Özel İdare Müdürlüğüne atandı.

2001 yılında Van İl Özel İdare Müdürlüğü, 2003 yılında Yozgat İl Özel İdare Müdürlüğü yapan Yanık, 2006 yılında Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcılığına, 2007 yılından itibaren de Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine atandı.