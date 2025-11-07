Kastamonu'da oğluyla kaybolan kadının eşi: 'Habersiz hiçbir yere çıkmazdı'

Bozkurt ilçesindeki Meteoroloji TOKİ Konutları'nda oturan evli ve 2 çocuğu bulunan Huriye Helvacı, 2 Kasım'da 5 yaşındaki oğlu Osman'ı da yanına alarak evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Yakınlarının ihbarda bulunması üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, emniyet ve komando birlikleri sevk edildi.

Pazar gününden itibaren sürdürülen arama çalışmalarında bugün 5'inci güne girildi. Ekipler, dün havanın kararmasıyla ara verdikleri arama çalışmalarına günün ağarmasıyla tekrar başladı. Yaklaşık 200 kişilik ekip ile yapılan aramalara gönüllüler de destek verdi. Aramalar, Huriye Helvacı'nın oğlu ile birlikte otostop çekerek ulaştığı ve en son görüldüğü ilçeye bağlı Köseali köyü bölgesinde yoğunlaştırıldı. Ekipler havadan dron, karadan da arama kurtarma köpekleri eşliğinde anne ve oğluna ait bir iz bulmaya çalıştı. Köyün içindeki evler, eski yapılar, kuyu ve çukur gibi alanlar da kontrol edildi. Çevredeki 18 köyü kapsayan arama çalışmaları sürüyor.

"SADECE ÖFKE KONTROLÜ SORUNU VARDI"

Huriye Helvacı'nın eşi Bayram Helvacı, pazar günü saat 07.00'de işe gittiğini söyleyerek, "O gün saat 13.00 civarında evden ayrılıyor. 17.00 civarı bir telefon görüşmesi yapıyor. Ondan sonra maalesef ki kendine hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Sadece öfke kontrolü sorunu vardı. Sinir ilacı kullanıyordu, o kadar. Bu ilaçlarını tam bilmiyorum. Bir bilgim yok. Ben aldığını biliyordum; ama resmiyette reçete çıkmadı maalesef" dedi.

Normalde eşinin haber vermeden bir yere gitmediğini belirten Bayram Helvacı, "Habersiz hiçbir yere çıkmazdı, çarşıya bile çıkmazdı. 'Ben bugün şuraya gideceğim, ben bugün buraya gideceğim' şeklinde bilgi vererek giderdi. İlk defa benim bilgim dışında evden çıktı ve gitti. Hiç kimseye bir şey dememiş. Sadece evden annesine 'çarşıya gidiyorum' diyor, çıkış o çıkış. Tahmin ettiğimiz her yere baktık, aradık. Emniyet güçlerine, kolluk kuvvetlerini verdik. Onlar da kontrol etti; ama hiçbir yerde çıkmıyor maalesef. 1 kız, 1 oğlum var. Kaybolan oğlum küçük olan, 5 yaşındaydı. Büyük kızım ise 16 yaşında liseye gidiyor. İnebolu'da turizm okuyor. Gayet iyiydi yani çocuklarıyla. Tabii büyük kız ergenlik döneminde olduğu için ufak tefek problemler oluyordu ama küçük çocukla bir problemleri yoktu. Gayet birbirlerine düşkünlerdi" diye konuştu.

Bayram Helvacı, arama faaliyetlerine ilk günden beri katılığını vurgulayarak, "Sağ olsunlar bütün devlet kurumları burada. Bütün arama kurtarma ekiplerine de buradan teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede bulunur" ifadelerini kullandı.