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Kastamonu'da yangın: Kır restoranı kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'da yangın: Kır restoranı kullanılamaz hale geldi

2.07.2026 13:26:00
Güncellenme:
DHA
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Kastamonu'da yangın: Kır restoranı kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki bir kır restoranı, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
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Karşıyaka Mahallesi Gökyer mevkisinde bulunan bir kır restoranda, sabah saatlerinde yangın çıktı.

İhbarla olay yerine Tosya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Tosya Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

RESTORAN AĞIR HASAR ALDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlerin ormana sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında, büyük çapta hasar meydana geldi.

Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangına ilişkin inceleme başlattı.

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