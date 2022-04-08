Kastamonu-Karabük yolunda çökme meydana geldi
Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle su seviyesi yükselen Araç Çayı’nın yanından geçen Kastamonu-Karabük yolunda çökme meydana geldi.
Kastamonu’nun Araç ilçesi Yeşilova köyü mevkisinde gece boyu sağanak yağış etkili oldu.
Yağış nedeniyle Araç Çayı’nda su seviyesi yükseldi. Çayın kenarından geçen Kastamonu- Karabük yolunun Karabük yönünde çökme meydana geldi.
Karayolları ve jandarma ekipleri, yolun bir şeridinin yaklaşık 70 metrelik bölümünde yaşanan çökme nedeniyle önlem aldı. Karayolları ekipleri çöken alanda çalışma başlatırken, ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
Bu arada, Azdavay ilçesinde de sağanak sonucu derelerin taşması nedeniyle köy yollarında ulaşım aksadı.
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