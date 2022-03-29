Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü'nden sosyal medyadaki görüntülere ilişkin açıklama
Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü, bir lise öğrencisinin öğretmeninin başına poşet geçirdiği yönündeki sosyal medyada yer alan görüntülere ilişkin açıklama yaptı.
Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü, bir lise öğrencisinin öğretmeninin başına poşet geçirdiği yönündeki sosyal medyada yer alan görüntülere ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, kentteki bir lisede kayda alındığı bilgisine ulaşılan ve sosyal medyada "öğrenci sınıfa giren öğretmenin başına poşet geçirdi" başlığı ile yayımlanan video hakkında inceleme/soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Yapılan ilk incelemede haberde bahsedildiği gibi video kaydındaki kişinin öğretmen olmadığı, olayın iki öğrenci arasında şaka amaçlı geçtiği belirlenmiştir. Habere konu videonun ders saati dışında, öğle arası çekildiği ve üçüncü şahıslar tarafından sosyal medya uygulamalarında yayımlandığı tespit edilmiştir"
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