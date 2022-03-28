Okullarda 'TikTok' sarmalı: Başına poşet geçirdiler!

28 Mart 2022 Pazartesi, 11:55

Bir öğrencinin öğretmenin yüzünü avuçlayarak çektiği video gündemdeki yerini korurken; o paylaşımlara bir yenisi daha eklendi.

Liseli bir gencin, sosyal medya platformu TikTok’ta "Dersinden kaldığım öğretmeni paket ediyorum" açıklamasıyla paylaştığı video sosyal medyada tepki çekti. Görüntülerde, bir öğrencinin sınıftan içeri giren kişinin kafasına poşet geçirdiği görülüyor.

Videoda kafasına poşet geçirilen kişinin öğretmen olduğu iddia edilse de, şahsın kim olduğu henüz netlik kazanmadı.

İşte tartışmaya yol açan o video:

ÖĞRETMENİN YÜZÜNÜ AVUÇLAMIŞTI

Geçen hafta da Ankara’da özel bir okulda, ders esnasında bir öğrencinin öğretmen Eyup Sağlık’a yönelik hareketleri tepki çekmiş, kamuoyunda gündem olmuştu. Olayla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatılmıştı. Tepki çeken olayın medyaya yansımasının ardından Eyup Sağlık'ın yaptığı açıklama ise takdir toplamıştı.

"BEN KENDİSİNİ AFFETTİM"

Sağlık, "Tabi bir hata ile bir Türk evladı kaybedilemez. Herkesin geçmişte elbette ki hataları var. Bu çocuk da bir şiddet uygulamamış, evet öğretmene, mesleğe zedeleyici hareketler ama çocuk da bilinçli değil. Sonradan öğrendiğim kadarıyla TikTok'ta para kazanmak amacıyla aniden yapılan bir şey. Aslında okul idaremiz bu konuda çok hassas, okulda telefon dolapları var. Ama ben çocuklar İngilizce dersinde bilinmeyen kelimelere bakmaları için müsaade etmiştim. Ani gelişen bir olay" demişti.

"Bunu TikTok'a veren öğrenci hakkında okul yönetimine dilekçem var" diyen Sağlık, "İzinsiz böyle bir şey olmamalıydı. Affettik. Kendisiyle de buluştum, velisiyle de buluştum. Ama İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz soruşturma başlattı. O soruşturmanın gidişatı belli edecek. Ama ben kendisini affettim. Bu bizim evladımız, atamayız" diye konuşmuştu.