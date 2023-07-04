Kastamonu şap hastalığı alarmı... Canlı hayvan pazarı kapatıldı!

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bir köyde tespit edilen şap hastalığı nedeniyle canlı hayvan pazarının tedbir amaçlı kapatıldığını duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 04.07.2023 - 12:20
Kastamonu şap hastalığı alarmı... Canlı hayvan pazarı kapatıldı!
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Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün, bir köyde şap hastalığı tespit edildiği ve tedbir amaçlı canlı hayvan pazarının kapatıldığını açıkladı.

 İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kastamonu Canlı Hayvan Pazarı, köyde tespit edilen şap hastalığı sebebiyle ikinci bir duyuruya kadar kapatılmıştır."


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