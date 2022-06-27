Kastamonu Valisi Çakır'dan yurttaşlara kritik uyarı: 'Buralardan uzak durun'

27 Haziran 2022 Pazartesi, 11:42

Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu’da sabah saatlerinde çay ve dereler taşmaya başladı. İnebolu ilçe merkezinden geçen çayın taşma noktasına gelmesinden ötürü iş yerlerinin açılmaması ve giriş ile birinci katta oturan vatandaşların da üst katlara çıkması uyarısı yapıldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Bazı yollar sular altında kalırken yurttaşlar zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle Ezine Çayı'nın debisi de yükseldi.

İnebolu’da ilçe merkezinden geçen Söke Çayının taşma noktasına gelmesiyle yurttaşların iş yerlerini açmaması ve giriş kat ile birinci katta oturan ailelerinde de üst katlara çıkarak tedbir almaları istendi.

"1-2 SAAT DAHA GÜÇLÜ DEVAM EDECEK"

Kastamonu Valisi Avni Çakır yurttaşları bir kez daha uyararak zemin ve ve birinci katlardan uzak durmalarını istedi.

HaberTürk'ün haberine göre, bölgedeki son durumu açıklayan Çakır, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda Bozkurt ilçesindeyim. Suyun debisi yüksek seviyede devam ediyor. 20-25 binanın zemini su bastı. Hayati tehlike söz konusu değil. İnebolu'da da tahkimatlarımızı yükseltiyoruz. Birazdan kuvvetli yağış dalgası bekliyoruz. Can kaybı veya kayıp söz konusu değil. Vatandaşlarımızın dere yataklarından, zemin ve birinci katlardan uzak durmasını istiyoruz. Ekiplerimiz teyakkuz halinde. AFAD Başkanımız da Bozkurt'a geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz. Yağışın 1-2 saat daha güçlü şekilde devam edeceğini öngörüyoruz."