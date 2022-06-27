Sinop ve Kastamonu'da sel teyakkuzu: 3 köy boşaltıldı, 25 kişi yurda yerleştirildi

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Geçen yıl sel felaketinin yaşandığı Sinop’ta Meteoroloji'nin verdiği uyarının ardından Ayancık ilçesinde 3 köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Ayancık Stadı da helikopterler için hazır hale getirildi. Öte yandan, İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ise Kastamonu'da yaşayan yurttaşlar için "Alt katta oturanlar üst katlara çıksın" uyarısında bulundu.

İHA
27 Haziran 2022 Pazartesi, 09:56

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yayımlanan uyarıya göre metrekareye 100 kilogram üzeri yağış düşmesi beklenen Sinop’ta kırmız alarm verildi. Meteorolojik uyarının ardından geçen yıl sel felaketinin yaşandığı Ayancık ilçesinde ve Sinop genelinde ekipler teyakkuza geçti.

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