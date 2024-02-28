Katliam gibi! 1 günde 8 kadın cinayeti gerçekleşti

Yayınlanma: 28.02.2024 - 11:54

Güncelleme: 28.02.2024 - 11:57

Türkiye'de son 24 saatte 7 kadın öldürüldü, 1 kadın ise yaşam savaşını kaybetti. İzmir, Bursa, Sakarya, Erzurum, Denizli ve İstanbul'da toplam 8 kadın, erkekler tarafından katledildi. Yaşanan kadın cinayetlerinde katiller kadınların ya mevcut ya da ayrıldıkları eşleri oldu.

İstanbul Pendik’te yaşayan Sevilay Karlı , 5 ay önce boşandığı Ümit Karlı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ümit Karlı gözaltına alındı.

, 5 ay önce boşandığı Ümit Karlı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ümit Karlı gözaltına alındı. Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Ali Rıza Aslan, boşanma aşamasında olduğu Hatun Ekrem Aslan’ ı silahla vurarak öldürdü.

ı silahla vurarak öldürdü. İstanbul Çekmeköy’de Emine Ülkü Araz adlı kadın evli olduğu erkek tarafından öldürüldü.

adlı kadın evli olduğu erkek tarafından öldürüldü. İzmir’de Özlem Çankaya ayrı yaşadığı erkek tarafından öldürüldü.

ayrı yaşadığı erkek tarafından öldürüldü. Bursa’da Murat Demir, geçen yıl boşandığı 2 çocuk annesi Tuba Ateşci ’yi, tabancayla vurarak öldürdü.

’yi, tabancayla vurarak öldürdü. Adıyaman Samsat’ta Kasım A., evli olduğu Tuğba A .’yı, bacanağı Abidin A. ve 9 yaşındaki Mustafa A.’yı tabancayla vurarak öldürdü.

.’yı, bacanağı Abidin A. ve 9 yaşındaki Mustafa A.’yı tabancayla vurarak öldürdü. Denizli’de Afganistan uyruklu Nasım Gol Karımı isimli kadın, evinde öldürüldü. Evli olduğu Mohammed Esmail Habibi suç aletiyle yakalandı.

isimli kadın, evinde öldürüldü. Evli olduğu Mohammed Esmail Habibi suç aletiyle yakalandı. Erzurum’da cezaevinden firar eden Şafak Saydam’ın silahla vurduğu Elif Saydam yaşam savaşını kaybetti

"RASTLANTI DEĞİL"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan, 24 saatte 8 kadının katledilmesi üzerine eylem çağrısı geldi. 3 Mart'ta İstanbul Kadıköy'deki Süreyya Operası önünde eylem yapılacağı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"2 günde 8 kadın cinayeti tesadüf değil, iktidarın eseri. Sevilay Karlı ve Tuba Ateşci’yi boşandıkları erkekler, Hatun Aslan, Elif Saydam ve Özlem Çankaya’yı boşanmak istedikleri erkekler, Emine Ülkü Araz ve Nasim Gol Karimi’yi evli oldukları erkekler, Dilan Özdemir’i babası öldürdü. Bu veriler bir rastlantı değil. Kadınlar aile içerisinde, “kutsal aile”nin getirdiği sonuçlarla öldürülüyor. Siyasi iktidar tarafından nafakanın, 6284’ün, medeni haklarımızın tartışmaya açıldığı her dakika kadınlar da öldürülmeye devam ediyor. Kadın cinayetlerinin durması için çözümlerimizi görmezden gelenler bu haberleri de görmezden gelmeye çalışıyor. Tüm toplum gerçek verilerin bir tesadüf olmadığını görüyor. Özgür yaşamak için mücadele ederken öldürülen yüzlerce kadının hesabını soracağız. Görevini yapmayan kamu görevlilerinin, kadın düşmanı politika yürütenlerin, kadınları 4 duvar arasına kapatmak isteyenlerin devrini kapatacağız. Seni de kararlı mücadelemize davet ediyoruz. “2 günde 8 kadın cinayeti” haberlerine son vermek için sen de 3 Mart saat 15:00’te Kadıköy Süreyya Operası önüne gel."

2 GÜNDE 8 KADIN CİNAYETİ

TESADÜF DEĞİL, İKTİDARIN ESERİ



Sevilay Karlı ve Tuba Ateşci’yi boşandıkları erkekler,

Hatun Aslan, Elif Saydam ve Özlem Çankaya’yı boşanmak istedikleri erkekler,

Emine Ülkü Araz ve Nasim Gol Karimi’yi evli oldukları erkekler,

Dilan Özdemir’i babası… pic.twitter.com/PnPKgMCkqp — Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (@KadinCinayeti) February 28, 2024

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun 2023 yılı için hazırladığı yıllık rapora göre; 315 kadın cinayeti 248 şüpheli kadın ölümü gerçekleşmişti.