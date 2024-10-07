Kastamonu’da 15 kilo esrar ele geçirildi: 3 tutuklama

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde jandarma ekiplerince 15 kilo 528 gram esrar maddesi yakalandı. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Kastamonu’da 15 kilo esrar ele geçirildi: 3 tutuklama
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İHA
Yayınlanma: 07.10.2024 - 10:31

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, M.K. isimli şahsın Azdavay ilçesindeki ikametinde arama yapıldı.

Aramada 15 bin 528 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili M.K., K.G. ve E.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan şahıslar arasında bulunan E.B.’nin Azdavay ilçesinde bar işletmeciliği yaptığı öğrenildi.


Etiketler: #uyuşturucu

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