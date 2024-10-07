Mersin’de 'uyuşturucu' yetiştirenlere operasyon: 3 gözaltı

Yayınlanma: 07.10.2024 - 09:00

Güncelleme: 07.10.2024 - 09:01

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çamlıyayla ve Tarsus ilçelerinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında iki ilçede 3 şahsın kenevir bitkisi ekimi yaparak imal ettiği uyuşturucunun ticaretini gerçekleştirdiği belirlendi.

Bunun üzerine belirlenen 3 adrese operasyon düzenlendi. 3 şüphelinin yakalandığı operasyonda ev ve eklentilerinde bahçe ile saksılara dikilerek yetiştirilmiş bin 773 kök kenevir ile 620 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmaya götürüldü.