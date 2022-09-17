Kastamonu’da 16 köyde şap ve şarbon hastalığı karantinası
Kastamonu’da şap hastalığının görülmesi üzerine 16 köyde karantina uygulanırken, canlı hayvan pazarına giriş çıkışlar yasaklandı.
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Aşağışehirören ve Yukarışehirören köyünde şap hastalığı görüldü. Şap hastalığının görülmesiyle birlikte Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hastalığın görüldüğü köylerde giriş ve çıkışları yasakladı. Ayrıca Taşköprü’nün Aşağışehirören ve Yukarışehirören köylerinde yaklaşık 2 kilometrelik alanda karantinaya alındı. İki köyün karantinaya alınmasının ardından tedbir amacıyla Taşköprü Canlı Hayvan Pazarı da ikinci bir emre kadar kapatıldı.
Öte yandan, Kastamonu’nun merkeze bağlı Kuzyaka bölgesinde 14 köyde şarbon hastalığı görüldü. Hastalığın görülmesiyle birlikte Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı ekipleri, Kuzyaka bölgesinde bulunan 14 köyü karantinaya alarak giriş çıkışları yasakladı.
Şarbon hastalığının hayvanlardan insanlara geçebilen özellikle akciğer ve deriyi etkileyen bir hastalık olmasından ötürü Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de filyasyon çalışması yaptı. Ev ev gezen filyasyon ekipleri, temasta bulunan ya da hastalık belirtisi görülen vatandaşları takibe alarak tedavilerinin yapılmasını sağladı.
Kuzyaka bölgesinde alınan tedbir ve önlemler sonrasında hastalığın etkisini yitirmesi ile birlikte karantina uygulaması kaldırıldı.
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