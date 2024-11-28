Kastamonu'da 2 katlı evde korkutan yangın... Baba ve engelli oğlu aranıyor
Kastamonu'nun Tosya ilçesi Ortaberçin köyünde 2 katlı evde çıkan yangında Şahin Gizli (45) yaralanırken, alevlerin arasında mahsur kalan babası Sabri Gizli (85) ve engelli kardeşi Salih Gizli'ye (50) ulaşılamadı. Enkazda aramalar sürüyor.
Tosya ilçesine bağlı Ortaberçin köyünde Sabri Gizli'ye ait 2 katlı ahşap evde, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, ahşap evi ve alt katta bulunan ahırı sardı. Şahin Gizli, kendi imkanları ile evden çıkarken babası Sabri Gizli ve engelli kardeşi Salih Gizli alevlerin arasında mahsur kaldı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Komşuların ihbarı üzerine köye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yaralanan Şahin Gizli, ambulansla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, tamamen yanan evin enkazında Sabri Gizli ve Salih Gizli'ye ulaşılamadı.
Enkazda aramalar sürerken, evin alt katında bulunan 50 küçükbaş hayvan da öldü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #kastamonu #Yangın #kayıp
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte en yakın deprem riski olan yerler!
- İki jandarmanın davası görüldü
- Bu zamdan 10 milyon yurttaş etkilenecek
- Hakim, savcı eşini Ağır Ceza Başkanı’yla yakaladı
- İşte 500 bin liranın aylık getirisi!
- DEM Parti’den açıklama!
- CHP'li isimden Cevizoğlu'nun sözlerine tepki
- Çakıcı, Hrant Dink'in katiliyle görüştü!
- Kan donduran ifade: ‘Annem yanarken gülüyordu’
- Narin bulunmadan önce ‘aile meclisi’ toplanmış!