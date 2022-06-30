Kastamonu'da 25 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu
Kastamonu'nun Cide ilçesinde 25 yaşındaki şahıs başından vurulmuş halde evinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde apartmanda bir evde patlama sesi duyuldu.
Patlama sesinin duyan komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye gelen ekipler tarafından yapılan incelemelerde 25 yaşındaki Emrah Sevinç'in av tüfeği ile başından vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.
Genç adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Acil Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
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