Terk edilmiş TIR kasasında 46 göçmen ölü bulundu

28 Haziran 2022 Salı, 11:40

Texas tribune internet sitesinde yer alan habere göre Polis şefi William McManus ve ekibi, ihbar üzerine geldiği olay yerinde bir kişinin cesedini ararken kapısı aralık olan TIR kasasında 46 göçmenin cesedine ulaştı.

McManus, karavandakilerin ABD'ye girmeye çalışanlar için varsayılan bir kaçakçılık girişiminin parçası olduğunu ve soruşturmanın ABD İç Güvenlik Araştırmaları tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Guardian'ın haberine göre San Antonio İtfaiye şefi Charles Hood, 12'si yetişkin ve dördü çocuk olmak üzere ısıya bağlı hastalıklarla hastaneye kaldırılan 16 kişi olduğunu söyledi.

Hood düzenlediği basın toplantısında, "Gördüğümüz hastalar dokunulamayacak kadar sıcaktı. Sıcak çarpması ve bitkinlik şikayetler vardı. Soğutması olan bir TIR ancak anlaşılan çalışan bir klima ünitesi yoktu. Hayatta kalanların suya erişimi olmadığını ve kamyondan kendi başlarına inemeyecek kadar güçsüzlerdi" diye konuştu.

San Antonio belediye başkanı Ron Nirenberg, "Bu, korkunç bir insanlık trajedisinden başka bir şey değil" dedi.

BBC’de yer alan habere göre, polis olayla ilgisi olduğu düşünülen 3 kişinin gözaltında olduğunu açıkladı.

Reuters'in haberine göre Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, San Antonio'daki Meksika konsolosunun olay yerine gitmekte olduğunu, kurbanların uyruklarının hala bilinmediğini söyledi. Guatemalalı yetkililer yaptığı açıklamada, hastaneye kaldırılan iki çocuğun Guatemalalı olduğunu doğruladı.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza birimi de, yerel polisle koordineli olarak "insan kaçakçılığı iddiasını" araştırdıklarını bildirdi.