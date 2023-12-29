Kastamonu’da 497 adet sentetik ecza hap ele geçirildi: 1 tutuklama

Yayınlanma: 29.12.2023 - 17:03

Güncelleme: 29.12.2023 - 17:03

Edinilen bilgiye göre, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir şahsın üzerinde arama yapıldı.

Aramada şahısın yanında bulunan kutu içerisinde 497 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.