Durdurulan araçta 1,5 milyon liralık sentetik ecza hap ele geçirildi

Yayınlanma: 11.12.2023 - 15:57

Güncelleme: 11.12.2023 - 15:59

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan arama piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan 16 bin 506 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Polis ekiplerince, araç sürücüsü gözaltına alındı.