Durdurulan araçta 1,5 milyon liralık sentetik ecza hap ele geçirildi

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde olan 16 bin 506 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 11.12.2023 - 15:57
Durdurulan araçta 1,5 milyon liralık sentetik ecza hap ele geçirildi
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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan arama piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan 16 bin 506 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Polis ekiplerince, araç sürücüsü gözaltına alındı.


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