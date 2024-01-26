Kastamonu'da 6 kişiye mezar olan otobüs havadan görüntülendi

Yayınlanma: 26.01.2024 - 10:12

Güncelleme: 26.01.2024 - 10:12

Sabah saatlerinde Kastamonu-Sinop karayolu Alatarla mevkiinde feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul-Sinop arasında seyir halinde olan Türkay firmasına ait Mercedes marka yolcu otobüsü buzlanma sebebiyle tarlaya uçarak yan yattı.

Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların 3’ünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. 6 kişinin kaybettiği otobüs ise dron ile görüntülendi.