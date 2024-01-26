Kastamonu'da 6 kişiye mezar olan otobüs havadan görüntülendi
Kastamonu'da 6 kişinin öldüğü, 3'ü ağır 33 kişinin yaralandığı otobüs kazası dron ile görüntülendi.
Sabah saatlerinde Kastamonu-Sinop karayolu Alatarla mevkiinde feci bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul-Sinop arasında seyir halinde olan Türkay firmasına ait Mercedes marka yolcu otobüsü buzlanma sebebiyle tarlaya uçarak yan yattı.
Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların 3’ünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. 6 kişinin kaybettiği otobüs ise dron ile görüntülendi.
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