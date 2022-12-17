Kastamonu'da aracın çarpmasıyla ölen ayı müzede 'sergilenecek'

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ormandan yola inen ayı, aracın çarpması sonucu öldü. Ayının tahnit işlemi sonrası müzede sergileneceği öğrenildi.

DHA
17 Aralık 2022 Cumartesi, 10:56
Kastamonu'da aracın çarpmasıyla ölen ayı müzede 'sergilenecek'
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Sabah saatlerinde D-100 karayolunun Tosya Çaykapı köyü mevkisinde yol kenarında hareketsiz yatan ayıyı gören bir sürücü, polis ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Gelen ekiplerin yaptığı incelemede ayının, bir aracın çarpması sonucu öldüğü belirlendi.

Ayı, görevliler tarafından kamyonetin kasasına konulup, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ayının, tahnit işlemi uygulandıktan sonra müzede sergileneceği belirtildi.

 


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