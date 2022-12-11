81 ilde hayvan hakları eylemi: Öldürtmeyiz

11 Aralık 2022 Pazar, 18:55

Basın açıklamasını okuyan Fersun Even, “Devletin ilgili kurumları sokak hayvanları sorununun tek sebebi bakımevi kurmayan kısırlaştırma yapmayan belediyeler olmasına rağmen, bazı siyasilerin ve odakların etkisi ile hedefe hayvanların toplatılması ve öldürülmesini koymaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye defalarca çözüm sürecinde STK gönüllülerin görüşlerini alması çağrımız dikkate alınmadı” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın örnek gösterdiği Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait hayvan barınağında köpeklerin kürekle öldürüldüğü görüntüleri hatırlatan Even, “Bu barınağın büyük yaşam alanlarına doldurulmuş binlerce köpeğin aç sefil durumda ölen başka köpekleri yiyerek yaşamlarını sürdürmeye çalıştığı orayı ziyaret eden gönüllülerce bizzat tespit edildi. Buna rağmen Bakan Kirişçi hayvanları ormanlara kurulacak dev barınaklara sürgün etme gibi katliam ve üremede artış getirecek vahim yanlışları yanlış kurumlar ile gündeme getirmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

‘KORUMAK HEPİMİZİN GÖREVİ’

Filiz Saraç ise, “Sokak hayvanlarını korumak, hayvanları koruma kanununun bir gereğidir. Hayvan hakları koruma kanundaki kamu görevlilerinin kurum ve kuruluşlarının kendi sorumluluklarını örtmeye hakkı yoktur. Hayvanların yaşam haklarını savunmak, eziyet görmemelerini temin etmekle ilgi yükümlülüklerini yerine getirmek, uygun tüm sistemi kurmak ve denetlemek zorundalar. Hayvanları korumak hepimizin görevidir. İnsanoğlunun yaşam hakkı neyse, sokak hayvanlarının da yaşam hakkı odur” diye konuştu.