Kastamonu'da aranan FETÖ hükümlüsü Ankara'da yakalandı
Kastamonu'da FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan hükümlü H.Ç. Ankara'da yakalandı. Şahsın cezaevine konulduğu öğrenildi.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Çalışma sonucu Ankara'da yakalanan hükümlü Kastamonu'ya getirildi.
'BYLOCK' AYRINTISI
Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"ta 2 farklı hesabı bulunan bu kişinin, FETÖ'nün Kastamonu'daki askeri mahrem yapılanması içinde sözde imam olduğu belirtildi.
Adliyeye sevk edilen H.Ç. buradaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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