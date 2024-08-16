Otoparkta bıçaklanmıştı: Yamal'ın babasından ilk açıklama!
Barcelona forması giyen Lamine Yamal'ın önceki günlerde otoparkta bıçaklandı. Genç yıldızın babası Mounier Nasraoui yaşanan olayın ardından ilk kez açıklamalarda bulundu.
Barcelona'nın ve İspanya Milli Takımı'nın süper yıldızı Lamine Yamal'ın babası yaşadığı bıçaklanma olayının ardından ilk açıklamalarda bulundu.
Genç futbolcunun babası Mounier Nasraoui'nin Barselona yakınlarındaki Mataro kentinde bulunan bir otopark alanında birden fazla kez bıçaklandığı belirtilmişti.
'KENDİMİ YAŞAMLA ÖLÜM ARASINDA GÖRDÜM'
Bein Sports'un El Chiringuito'dan çevirdiği habere göre; Nasraoui, "Tanrıya şükür biraz daha iyiyim. Herkese çok teşekkür ederim. Kendim ve ailemin iyiliği için daha sakin olmam gerekiyor. Başka seçeneğim yok. Adaletin gereğini yapacağını düşünmeliyiz. En önemli şey bu. Allah çok büyüktür ve her şeyin bir çaresi vardır” açıklamalarında bulundu.
Ayrıca korktuğunu da belirten Nasraoui, "Kendimi yaşamla ölüm arasında gördüm, elbette her insan gibi korkuyordum. Hastaneden ne zaman taburcu olacağımı bilmiyorum ama umarım bir an önce olur. Tekrar konuşabildiğim için minnettarım" dedi.
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