Kastamonu'da ev yangını: 1 ölü

14 Ekim 2022 Cuma, 13:02

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Zekiye Yıldırım'a (83) ait evde yangın çıktı. Yangını fark eden komşuları durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye tarafından yanının söndürülmesinin ardından içeride olduğu tespit edilen Zekiye Yıldırım'ın dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yıldırım'ın cenazesi Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.