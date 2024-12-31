Kastamonu'da çocuğa cinsel istismar suçundan aranan hükümlü yakalandı
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince cinsel istismar suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs Cide ilçesinde yakalandı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürüttüğü operasyonlar kapsamında, Cide ilçesinde aranan A.R.G.'yi yakaladı.
A.R.G., “12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yapılan yakalama işleminin ardından şahıs, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
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