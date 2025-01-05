Gebze'de kan donduran olay: TIR'daki akaryakıtı almak için şoförü bıçakladılar!
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde akaryakıtını gasp etmeye çalıştıkları TIR'ın sürücüsüne şiddet uygulayıp, boynundan bıçaklayan 4 zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, 1 Ocak’ta Barış Mahallesi’ndeki nakliyatçılar garajında kimlikleri tespit edilemeyen şüpheliler, 07 DCH 44 plakalı TIR'ın yanına gelerek araçtaki akaryakıtı gasp etmek istedi.
BOYNUNDAN BIÇAKLANDI
TIR şoförü E.I.’nın direnmesi üzerine şahıslar arasında arbede yaşandı. Darp edilerek boynundan bıçaklanan E.I., TIR'ına binip olay yerinden uzaklaştı. Yaralı halde yaklaşık 30 kilometre mesafe yol kat eden E.I., TEM Otoyolu’nun Körfez geçişindeki bir dinlenme tesisine gitti.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan E.I. hastaneye kaldırıldı. E.I.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
TUTUKLANDILAR
Harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen O.H., H.K., F.Y. ve C.H.D. isimli 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Şüphelilerin çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu da bildirildi.
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