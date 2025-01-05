İzmir'de bıçaklar konuştu... Parkta çıkan kavgada kan aktı!
İzmir'in Bornova ilçesinde parkta çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Abdi İpekçi Caddesi'ndeki parkta Y.U. (20) ile kimliği henüz öğrenilemeyen kişi ya da kişiler arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Y.U. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Y.U'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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