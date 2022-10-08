Kastamonu'da düğün yemeği zehirledi: 31 kişi hastanelik oldu
Kastamonu'da düğün yemeğinden zehirlenen 31 kişi hastaneye başvurdu. Aralarında çocukların da bulunduğu hastalar, ilk müdahalenin ardından müşahade altına alındı.
İnebolu'da düğün yemeği olarak pilav üstü tavuk ikram edildi. Ancak bu yemeği yiyen misafirler bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile hastaneye gitti.
Aralarında damadın da bulunduğu 31 kişi müşahade altına alındı.
'YEMEĞİ YAPARKEN HERHANGİ BİR KOKU, BOZULMA HİSSETMEDİM'
Doğanören köyünde yaşayan damat Mehmet Akgüney, düğününe gelen davetlilere pilav üstü tavuk ikram etti. Aynı yemekten gelinin yaşadığı Akgüney köyündeki misafirlere de ikram edildi. Bir süre sonra damat ile 30 davetli mide bulantısı ve kusma şikayetiyle İnebolu Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Aralarında çocukların da bulunduğu hastalar ilk müdahalenin ardından müşahede altına alındı.
DURUMLARI İYİ
Gelinin babası Erdoğan Demirtaş, olayın nasıl olduğunu anlayamadıklarını söyledi. Demirtaş, "Neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Pilavın içindeki tavuk dokunmuş gibi. En az 200-250 kişi yemekten yedi. Damadın durumu biraz daha ağırmış" dedi.
Yemeği yapan Emrah Aygün ise "Yaparken de yaptıktan sonra da dağıtırken de yedim. Dağıttıktan sonra böyle şikayetler geldi. Herhangi bir koku, bozulma hissetmedim. Pilav yedikten yarım saat sonra başladı. Çocuklar kustu. Şu an durumları iyi" diye konuştu.
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