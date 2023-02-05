Kastamonu'da feci ölüm: Budamak için çıktığı ağaçtan düştü

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde budamak için çıkığı ağaçtan dengesini kaybederek düşen Cemal Karademir (53) hayatını kaybetti. Karademir'in düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 14:56
Kastamonu'da feci ölüm: Budamak için çıktığı ağaçtan düştü
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İnebolu'ya bağlı Evrenye köyünde önceki gün Cemal Karademir, köy camisinin bahçesindeki ıhlamur ağacını budamak için merdivenle yukarı çıktı. 

5 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Karademir, motorlu testere ile ağacı budarken dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. 

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Karademir, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, Karademir'in motorlu testere ile düşme anı bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. 


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