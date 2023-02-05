Nazan Öncel'den radikal karar: 'Ölüm var unutma diyorum kendime'

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 13:00

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 13:03

Ünlü sanatçı Nazan Öncel, 7 yıldır kendisine yeni bir şey almadığını ve 110 parçayla yaşama kararı aldığını söyledi. Öncel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sırada evi 2+1’e indirmek var" dedi.

"BEN DE GEÇ UYANANLARDANIM..."

Öncel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"7 senedir kendime hiçbir şey almıyorum, aksine diş fırçası dahil kişisel eşyamı 110 parçaya indirdim. Hafifledikçe rahatladım. Sırada evi 2+1’e indirmek var. Yolun sonunda iki metre yerde yatıyoruz. ‘Ölüm var unutma diyorum’ kendime. Ben de geç uyananlardanım."