Nazan Öncel'den radikal karar: 'Ölüm var unutma diyorum kendime'
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 7 senedir kendisine hiçbir şey almadığını söyleyen ünlü sanatçı Nazan Öncel, "Hafifledikçe rahatladım" dedi. Öncel, "Sırada evi 2+1’e indirmek var" dedi.
Ünlü sanatçı Nazan Öncel, 7 yıldır kendisine yeni bir şey almadığını ve 110 parçayla yaşama kararı aldığını söyledi. Öncel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sırada evi 2+1’e indirmek var" dedi.
"BEN DE GEÇ UYANANLARDANIM..."
Öncel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"7 senedir kendime hiçbir şey almıyorum, aksine diş fırçası dahil kişisel eşyamı 110 parçaya indirdim. Hafifledikçe rahatladım. Sırada evi 2+1’e indirmek var. Yolun sonunda iki metre yerde yatıyoruz. ‘Ölüm var unutma diyorum’ kendime. Ben de geç uyananlardanım."
7 senedir kendime hiçbir şey almıyorum, aksine diş fırçası dahil kişisel eşyamı 110 parçaya indirdim. Hafifledikçe rahatladım. Sırada evi 2+1'e indirmek var. Yolun sonunda iki metre yerde yatıyoruz. "Ölüm var unutma diyorum" kendime Ben de geç uyananlardanım. #HayatBirKarış— Nazan Öncel (@nazan_oncel) February 4, 2023
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