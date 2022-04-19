Kastamonu'da fındık büyüklüğünde dolu: Cadde ve sokaklar beyaza büründü
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde fındık büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde etkili olan sağanak yağmur, bir süre sonra yerini dolu yağışına bıraktı.
Yağış yaklaşık 20 dakika boyunca sürdü.
Fındık büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle ilçenin cadde ve sokakları beyaza büründü.
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