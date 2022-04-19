Meteoroloji'den birçok il için kar yağışı uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. İstanbul, Ankara ve İzmir için kuvvetli yağışlar söz konusu.
Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Trakya'nın yüksek kesimlerinde dün gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Yeni sistemin etkisinde hava sıcaklıkları birden 15 dereceden fazla düşen Trakya'da dün etkili olan sağanak gece saatlerinde yer yer kar yağışına döndü. Bölge geneli il merkezlerinde sağanak, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oluyor. İşte il il güncel hava durumu tahmini...
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, Salı öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, Salı öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, Salı öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, Salı öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Salı öğle saatlerinden sonra Denizli ile Afyonkarahisar'ın güney çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney çevreleri yarın yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, Salı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Isparta ve Burdur ile Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına(40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA 16°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, Salı aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, Salı iç kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 11°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, Salı yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 17°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, Salı öğle saatlerinden sonra yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara'nın batı ve kuzey çevreleri ile Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde yarın beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, Salı öğle saatlerinden sonra yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Salı sabah saatlerinde bölgenin iç kesimleri ve Kastamonu kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, Salı sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve Salı sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 9°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Salı Giresun ve Gümüşhane çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA 16°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, Salı öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 9°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, Salı öğle saatlerinden sonra sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 16°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, Salı aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 12°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, Salı aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimlerinin yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS 6°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Salı Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 14°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 15°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, Salı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 16°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 19°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, Salı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
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