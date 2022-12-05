Kastamonu'da hastanede yangın paniği: 8 hasta dumandan etkilendi
Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iddialara göre dahiliye servisinde yatan bir hastanın sigara içmesi sonucu yangın çıktı. Çıkan yangını itfaiye ekipleri güçlükle söndürürken, dumandan etkilenen 8 hasta tedavi altına alındı.
Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iddiaya göre, dahiliye bölümünde yatan bir hastanın sigara içmesi sonucu yangın çıktı.
Alevlerin odayı ve yatakları sarması üzerine hastane görevlileri tarafından itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine Kastamonu Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkan yangın diğer bölümlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sebebiyle hastanede yoğun duman oluştu. Hastane çalışanları tarafından dahiliye bölümünde yatan hastalar, başka servislere alındı.
Hastaların tahliye edilmesiyle dahiliye bölümü kapatıldı. Ayrıca yoğun duman sebebiyle 8 hastanın etkilendiği belirlendi. Şikâyetler üzerine dumandan etkilenen hastalar, acil servise kaldırılarak burada tedavi altına alındı.
Dahiliye bölümünde odada çıkan yangın sebebiyle büyük oranda hasar oluştu. Yatakların ve odada bulunan cihazların arıza yaptığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü.
Dahiliye bölümünde temizlik çalışmaları devam ederken, yangın sonrası emniyet güçleri hastanede incelemelerde bulundu.
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