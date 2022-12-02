Brezilyalı efsane futbolcu Pele, neden hastaneye gittiğini açıkladı
Önceki gün hastaneye yatırılan Brezilyalı efsane futbolcu Pele, sağlığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Pele, "Arkadaşlar aylık kontrollerimi yaptırmak için hastanedeyim. Olumlu mesajlarınızı almak her zaman güzel" ifadelerini kullandı.
Sağlığının kötüye gittiğine dair çıkan haberler nedeniyle sevenlerinin endişelendiği Brezilyalı efsane futbolcu Pele, hastaneye rutin kontrol için gittiğini söyledi.
Pele, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın düzenlendiği Katar'daki bir binada bulunan elektronik reklam panosunda kendisi için yazılan "Get well soon (Acil şifalar)" mesajını, Instagram hesabından paylaştı.
"AYLIK KONTROLLERİMİ YAPTIRMAK İÇİN"
Kolon bölgesindeki şüpheli tümör 2021'in eylül ayında ameliyatla alınan 82 yaşındaki Pele, sağlık durumuna ilişkin paylaşımında, "Arkadaşlar aylık kontrollerimi yaptırmak için hastanedeyim. Olumlu mesajlarınızı almak her zaman güzel. Güzel mesajı için Katar'a ve iyi niyet temennisinde bulunan herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.
Brezilyalı eski yıldız futbolcu, böbreklerinde yaşadığı sorunlar ve prostat nedeniyle son yıllarda birçok kez hastaneye kaldırılmıştı.
Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, FIFA Dünya Kupası'nı 3 kez (1958, 1962, 1970) kazanan tek futbolcu olma özelliğini taşıyor.
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